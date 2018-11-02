МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предложения Москвы по снижению опасности военных инцидентов в Европе остаются, и отметил, что ОБСЕ готова работать по ним.

"Мы передавали господину (генсеку ОБСЕ Томасу) Гремингеру в ходе его предыдущего визита в РФ предложения нашего министерства обороны, которые касаются целого ряда конкретных шагов, нацеленных на то, чтобы не допускать инциденты в ходе военной деятельности в Европе, повышать доверие, транспарентность в военной области", — сказал Лавров на пресс-конференции.

"Все эти предложения остаются в силе, как мы поняли господина Гремингера, по крайней мере, в ОБСЕ есть возможность начать по ним вразумительный диалог", — добавил он.