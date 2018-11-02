Россия готова рассматривать возможность продления СНВ после 2021 года

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер на пресс-конференции после встречи в Москве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер на пресс-конференции после встречи в Москве

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Москва готова рассматривать возможность продления договора об СНВ на пять лет после 2021 года, но для этого нужно урегулировать текущие проблемы в действующем соглашении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Говорили мы не раз, и президент (РФ Владимир) Путин упоминал, в том числе публично, и в контактах с президентом (США Дональдом) Трампом, о том, что мы готовы рассматривать возможность продления договора СНВ на пять лет по истечении его десятилетнего срока в 2021 году", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ.

При этом он отметил, что для реализации этой возможности нужно урегулировать существующие проблемы, которые связаны с выполнением данного соглашения.

"И, безусловно, если говорить о противоракетной обороне, проблемы, связанные с размещением элементов ПРО США в Европе, а теперь и в Азии, они напрямую влияют на стратегическую стабильность, их нельзя оставлять за скобками любых честных профессиональных дискуссий", — добавил министр.