Россия готова рассматривать возможность продления СНВ после 2021 года

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Москва готова рассматривать возможность продления договора об СНВ на пять лет после 2021 года, но для этого нужно урегулировать текущие проблемы в действующем соглашении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
При этом он отметил, что для реализации этой возможности нужно урегулировать существующие проблемы, которые связаны с выполнением данного соглашения.
"И, безусловно, если говорить о противоракетной обороне, проблемы, связанные с размещением элементов ПРО США в Европе, а теперь и в Азии, они напрямую влияют на стратегическую стабильность, их нельзя оставлять за скобками любых честных профессиональных дискуссий", — добавил министр.