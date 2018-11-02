Лавров призвал США к разговору по теме милитаризации космоса

ЛАВРОВ: ТЕМА МИЛИТАРИЗАЦИИ КОСМОСА СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ТРЕВОЖНОЙ, СИТУАЦИЯ МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ, ПРИЗЫВАЕМ США К РАЗГОВОРУ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ

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