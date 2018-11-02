Россия заинтересована в сохранении ДРСМД, заявил Лавров

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Москва заинтересована в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сожалеет о решении Вашингтона по выходу из договора, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы с огорчением восприняли намерение США выйти из договора (о РСМД — ред.), высказали нашу готовность рассматривать сложившуюся ситуацию. Но, как мы понимаем, решение США окончательное, о нем будет скоро официально объявлено, пойдёт отсчёт шестимесячный, по истечению которых решение о прекращении действия этого договора уже станет реальностью", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ.

Он напомнил, что президент не раз говорил о заинтересованности России в сохранении ДРСМД.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.