Альтернативы Минским соглашениям нет, заявил генсек ОБСЕ

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что альтернативы минским соглашениям по Украине нет.

"Я говорю о кризисе вокруг и на Украине. Мы пришли к соглашению, что нет альтернативы полной реализации минских соглашений, нет никакого другого возможного инструмента действий", — сказал он, выступая на пресс- конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы также согласились, что нам нужно укреплять и защищать все инструменты, которые доступны ОБСЕ в регионе, в особенности специальную мониторинговую миссию на Украине, и мы должны сделать все возможное, чтобы защитить все активы этой миссии, всех сотрудников этой миссии, включая технические инструменты, которые имеет в распоряжении данная миссия", — добавил Гремингер.

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