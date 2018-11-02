Альтернативы Минским соглашениям нет, заявил генсек ОБСЕ

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что альтернативы минским соглашениям по Украине нет.
"Мы также согласились, что нам нужно укреплять и защищать все инструменты, которые доступны ОБСЕ в регионе, в особенности специальную мониторинговую миссию на Украине, и мы должны сделать все возможное, чтобы защитить все активы этой миссии, всех сотрудников этой миссии, включая технические инструменты, которые имеет в распоряжении данная миссия", — добавил Гремингер.
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