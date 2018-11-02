На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4

ТОКИО, 2 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юго-западе Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны.

По его данным, эпицентр находился недалеко от побережья префектуры Вакаяма. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров. По японской 7-балльной шкале наибольшая сила толчков составила 4 балла.

Угрозы цунами нет, уточняет метеослужба, сообщений об ущербе не поступало.