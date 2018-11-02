Механизмы предотвращения кризисов в Европе надо обновить, считает Косачев

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия и Германия должны проявить политическую волю, выступив за модернизацию механизмов предотвращения политических кризисов в Европе, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

"Многое зависит от наших стран, позиции руководства, парламента. Но в каких-то ситуациях мы оказываемся в заложниках действий третьих стран", — сказал Косачев в пятницу на встрече с немецкими политиками в рамках форума "Потсдамские встречи".

Сенатор убежден, что при наличии более глубокого взаимопонимания между Россией и Германией удалось бы избежать многих политических кризисов в Европе, от югославского до нынешнего украинского.

"Не сработали механизмы предотвращения кризисов, которые ранее обговаривались. Значит, нужна политическая воля к их модернизации, обновлению. И именно Россия и Германия могут и должны стать моторами и инициаторами такой работы, импульсом к этому могут послужить "Потсдамские встречи", — подчеркнул он.

Политик подчеркнул, что в обществе существует запрос на перезагрузку отношений РФ и Германии. Санкции наносят серьезный ущерб экономическим отношениям двух стран, добавил он. Так, по исследованиям немецкой стороны, предприятия ФРГ ежемесячно теряют 727 миллионов долларов доходов от экспорта в РФ.

Косачев полагает, что на сегодняшней встрече стороны расскажут о своих позициях как во внешней политики, так и в рамках двусторонних отношений. Возможно, будет обсуждаться и тема Украины, Крыма, полагает сенатор. При этом он подчеркнул, что в отношении Крыма действия России были мотивированы главной целью — обеспечение безопасности жизни граждан, "а не какими-то геополитическими амбициями".

Косачев также затронул тему ареста на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. При этом ОБСЕ уже выразила разочарование по поводу продления ареста журналиста, напомнил он.

"Украина с мая незаконно удерживает Вышинского, предъявляя ему в вину, что он выполнял свои служебные обязанности, просто выполнял работу журналиста", — сказал парламентарий.

Вышинский уже более 150 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.