Глава региона во Франции подал в суд из-за призывов убивать полицейских

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Префект департамента Мартиника (заморский регион Франции) Франк Робин подал иск в суд связи с распространившимися в социальных сетях призывами к насилию в отношении сотрудников полиции.
"После распространения в социальных сетях сообщений с призывами к насилию, уничтожению движимого и недвижимого имущества полиции, а также к мятежам во время проверок, проводимых стражами порядка Мартиники, префект Мартиники Франк Робин подал иск против Х за призывы к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов", — цитирует газета Express коммюнике главы департамента.
Ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что также подал иск в связи с агрессией в отношении полицейских и беспорядками. Кастанер подчеркнул, что власти страны не оставят без ответа агрессивные действия, направленные против стражей порядка.