Глава региона во Франции подал в суд из-за призывов убивать полицейских

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Префект департамента Мартиника (заморский регион Франции) Франк Робин подал иск в суд связи с распространившимися в социальных сетях призывами к насилию в отношении сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что в преддверии Хэллоуина во Франции в соцсетях были распространены призывы "кончать" полицейских. Несмотря на усиление патрулей и призывы главы МВД Кристофа Кастанера проявлять особую бдительность, в хэллоуинскую ночь в разных частях Франции были зафиксированы разбойные нападения на общественные заведения и полицейские патрули, а также поджоги автомобилей и мусорных баков. В связи с беспорядками были задержаны более ста человек.

"После распространения в социальных сетях сообщений с призывами к насилию, уничтожению движимого и недвижимого имущества полиции, а также к мятежам во время проверок, проводимых стражами порядка Мартиники, префект Мартиники Франк Робин подал иск против Х за призывы к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов", — цитирует газета Express коммюнике главы департамента.

Ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что также подал иск в связи с агрессией в отношении полицейских и беспорядками. Кастанер подчеркнул, что власти страны не оставят без ответа агрессивные действия, направленные против стражей порядка.