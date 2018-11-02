Источник: в Аргентине закрыли дело против президента из-за соглашения с МВФ

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 ноя — РИА Новости. Дело против президента Аргентины Маурисио Макри, возбужденное после жалобы на якобы превышение полномочий при подписании соглашения с Международным валютным фондом (МВФ), окончательно закрыто, сообщили РИА Новости судебные источники.

В начале сентября сообщалось, что прокурор Хорхе Фелипе ди Лельо решил дать ход делу, рассмотрев жалобу со стороны представителя аргентинской партии "Народное единство" Клаудио Лосано и посчитав приведенные в ней аргументы "логичными и заслуживающими доверия".

Однако рассматривавший досье судья принял решение списать его в архив. Возобновить расследование мог только генеральный прокурор Херман Мольдес, для чего ему требовалось подать апелляцию на это решение. "Мольдес воздержался от апелляции", — заявил собеседник агентства.

В конце июня МВФ официально одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме стенд-бай. Такое решение позволяет стране получить первым траншем 15 миллиардов долларов, половина из этой суммы будет использована для поддержки госбюджета. Оставшаяся часть финансовой поддержки МВФ — 35 миллиардов долларов — будет доступна на протяжении действия соглашения по итогам ежеквартальных обзоров.

В Аргентине сложилось тяжелое финансовое положение. ЦБ страны поднял уровень ставки до рекордного значения в 60% на фоне падения курса песо. С начала года аргентинская валюта обесценилась уже более чем на 45% к доллару.