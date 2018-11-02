Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 23 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 23 раза", — сказал представитель ведомства.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.
"Жертв среди мирных граждан и разрушений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 131 единица", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.