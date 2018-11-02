Россия и Китай договорились об учениях по реагированию на вспышки инфекций

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова и Гендиректор Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая (China CDC) Фу Гао встретились в Пекине, где договорились о совместных учениях по реагированию на вспышки опасных инфекционных заболеваний, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Итогом встречи стал ряд договоренностей с китайскими партнерами в отношении проведения совместных российско-китайских учений по реагированию на вспышки опасных инфекционных заболеваний, в том числе с возможным использованием мобильных противоэпидемических формирований России и Китая", — говорится в сообщении.

По итогам встречи также договорились о координации усилий по совместному продвижению общих инициатив в данной области на различных международных площадках, включая ШОС, БРИКС, АСЕАН.

В рамках встречи обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере борьбы с инфекциями, области гигиены и воздействия на здоровье окружающей среды, особенно в приграничных территориях, добавляется в сообщении.