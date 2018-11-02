Госагентство Армении сообщило о приезде Пашиняна в непризнанную НКР

ЕРЕВАН, 2 ноя – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян находится с визитом в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, сообщает государственное агентство "Арменпресс".

"Первого ноября в Степанакерте (столице Карабаха – ред.) прибывшего в Арцах (армянское название Карабаха — ред) и.о. премьера Армении Никола Пашиняна встретил президент НКР Бако Саакян", — сообщает агентство со ссылкой на главное управление информации аппарата президента Карабаха.

Другие подробности не приводятся.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.