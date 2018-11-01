Москалькова оценила возможности диалога после возвращения моряков "Норда"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Обмен российских моряков судна "Норд" на украинских рыбаков показал, что возможен диалог с украинской стороной и разумное решение вопроса, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Я верю в здоровые силы Украины. Последний гуманитарный акт возвращения украинских и российских рыбаков домой показал, что диалог возможен, и возможно разумное решение вопроса", — заявила Москалькова в эфире телеканала "Россия 24".

Семь членов экипажа российского судна "Норд", задержанного на Украине в марте, во вторник были обменяны на семерых украинских моряков.