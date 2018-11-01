Представители ООН и "России сегодня" обсудили информационные тренды

ООН, 1 ноя — РИА Новости. Заместитель генерального секретаря ООН по коммуникациям и общественной информации Элисон Смейл и заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко обсудили в четверг вопросы современного информационного развития.

"В числе прочих, мы обсудили возможность сотрудничества между информационной структурой ООН и "Россией сегодня", — рассказал Благодыренко.

Он добавил, что "между нашими двумя структурами возможны совместные проекты, рабочее взаимодействие".

В пятницу в стенах ООН откроется выставка работ Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованного МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Конкурс ставит целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.