Россия никогда не разрабатывала "Новичок", заявили в МИД

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия никогда не разрабатывала, не производила и не накапливала токсичные химикаты на Западе под брендом "Новичок", сообщило на своем официальном сайте министерство иностранных дел РФ, назвав публикации в западных СМИ на эту тему "вбросами".

В МИД РФ обратили внимание, что в некоторых СМИ западных стран вновь запускаются пропагандистские сюжеты о якобы проводившихся в РФ работах по созданию химического вещества, получившего в этих странах наименование "Новичок", не приведя никаких доказательств.

"Ставка в который раз делается на квазисенсации, искажение действительности и некомпетентные оценки", — сообщило ведомство, указав, что Россия в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия (КЗХО) выполнила свои обязательства по уничтожению всех запасов химического оружия.

"Более того, Российская Федерация никогда не разрабатывала, не производила и не накапливала токсичные химикаты под распространённым сейчас на Западе брендом "Новичок", — отметили в министерстве.

МИД указывает, что целью подобных "информационных вбросов" является стремление отвлечь внимание общественности от реальных фактов наработок в высокотехнологичных химических лабораториях западных стран не менее сотни химических соединений, имеющих отношение к "Новичкам", а также выдачи в США патентов, связанных с боевым применением отравляющих веществ этого типа и защитой от них.

"Бросается в глаза практически полное совпадение по времени очередных инсинуаций в западных СМИ с появлением по линии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) плана проведения дополнительных мероприятий, на которых известная группа стран попытается решить внешнеполитические задачи, входящие в прямое противоречие с основополагающими положениями КЗХО и принципами, заложенными в конвенцию. Всё это, как по команде, начинает опять "разогреваться", лишь только из Вашингтона послышались новые угрозы введения в отношении России мер санкционного давления", — отметило ведомство.

В МИД РФ считают подобные приёмы безответственными и заявили, что будут энергично им противодействовать.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.