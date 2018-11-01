В Кувейте прошла первая свадьба между заключенными, пишут СМИ

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Местный житель и гражданка Египта, отбывающие срок в Кувейте, стали первыми заключенными, сыгравшими свадьбу в этой стране, сообщает кувейтская газета Al-Qabas со ссылкой на источники в силах безопасности.

Источники сообщили, что гражданин Кувейта, заключенный в тюрьме сроком на пять лет, обратился к заместителю МВД, помощнику по делам исправительных организаций с просьбой дать согласие на заключение брака с отбывающей срок гражданкой Египта. Просьба была передана заместителю главы МВД, и он издал постановление, позволяющее влюбленным пожениться.

"Заключенный и заключенная сразу же были доставлены на автомобиле исправительных организаций в суд… (в столице Эль-Кувейте — ред.) для проведения церемонии бракосочетания, после чего их вернули в тюремные камеры", — заявили источники.

По словам источников, МВД разрешило мужу и жене уединиться. В Кувейте действует проект "Бейт аль-Аиля" (араб. "Дом семьи"), позволяющий заключенным встречаться и уединяться с их супругами. Проект был запущен в прошлом году.

Газета отмечает, что данный случай заключения брака стал первым в истории этого государства.