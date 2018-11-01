В ОБСЕ разочарованы решением Киева по делу Вышинского

ВЕНА, 1 ноя — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил разочарование решением суда на Украине, который в третий раз продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Я вновь призываю власти Украины ускорить расследование в отношении Вышинского и отпустить журналиста", — заявил Дезир, которого цитирует пресс-служба ОБСЕ.

Дело Вышинского

Вышинский уже более 150 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".