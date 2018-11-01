Совбез ООН в ноябре проведет встречи по Сирии, КНДР и Африке

ООН, 1 ноя — РИА Новости. КНР, ставшая председателем Совета Безопасности ООН в ноябре, сформировала плотную и насыщенную повестку работы совета, включив туда три вопроса по Сирии, обсуждение санкций против КНДР и рассмотрение продлений мандатов миссий ООН в африканских государствах, рассказал постпред Китая во всемирной организации Ма Джаосюй.

"Что касается Сирии, то будут проводиться регулярные ежемесячные брифинги о политических и гуманитарных событиях и о применении химического оружия", — сказал Джаосюй на пресс-конференции.

Встречи совета по Сирии запланированы на 5, 19 и 28 ноября.

Кроме того, по его словам, другие встречи по ближневосточным вопросам в этом месяце включат обсуждение ситуации в Ливане, взаимоотношения Израиля и Палестины, Ирак и обновленную информацию об усилиях по возобновлению политических консультаций по Йемену.

Также Совбез проведет консультации по вопросу санкций против КНДР и очередные прения по Боснии и Герцеговине и примет резолюцию, возобновляющую полномочия многонациональных сил по стабилизации под руководством ЕС. Будет также проведен брифинг по миссии ООН в Косово.

Что касается Ливии, то, как ожидается, Совет заслушает брифинги специального представителя миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Гассана Саламе. Запланирован вопрос о принятии двух документов по Сомали. Первый о возобновлении мер по борьбе с пиратством в Сомали, второй — о принятии резолюции, касающейся частичной отмены санкций в отношении Сомали и Эритреи.

Другие африканские вопросы включают обновление информации по Бурунди, ЦАР и миссии ООН там, а также по миссии всемирной организации между Суданом и Южным Суданом.

Также СБ в ноябре проведет две открытые дискуссии: о роли ООН в укреплении многосторонности и об укреплении африканского потенциала в области мира и безопасности.