МИД объяснил позицию в ООН при голосовании по Западной Сахаре





МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия поддерживает продление полномочий мандата Миссии по референдуму в Западной Сахаре, считая ее важным элементом региональной стабильности, но воздержалась при голосовании в ООН из-за двусмысленности резолюции США, говорится в заявлении МИД РФ.

Голосование, в ходе которой 12 членов СБ ООН проголосовали "за" и трое, в том числе Россия, воздержались, проходило 31 октября.

"Мы поддерживаем продление полномочий МООНРЗС – важного элемента региональной стабильности. Оказываем разноплановое содействие Миссии, в составе которой служат и российские военные наблюдатели. Вместе с тем нами было принято решение воздержаться при голосовании по подготовленному делегацией США проекту", — сообщило министерство.

Ведомство отметило, что в американском проекте размывается приверженность СБ фундаментальному принципу самоопределения народа Западной Сахары в рамках процедур, соответствующих принципам и целям Устава ООН, а также резолюциям СБ.

"К сожалению, в нынешней резолюции сделана попытка закрепить двусмысленность в отношении этих параметров. Считаем подобный подход неприемлемым", — отметило ведомство, добавив, что Россия настроена на продолжение кропотливой работы со сторонами западносахарского урегулирования при учете их законных озабоченностей и поддерживает инициативу посланника генсека ООН Хорста Кёлера по проведению в декабре в Женеве переговоров между сторонами урегулирования.

В 1976 году Народный фронт освобождения Западной Сахары (Полисарио) провозгласил независимое государство Сахарская арабская демократическая республика (САДР). ООН отказывается признавать самопровозглашенную республику и аннексию этой территории Марокко. Всемирная организация требует провести референдум о самоопределении. Власти Марокко представили план создания автономии, тогда как Полисарио предлагает определить статус территории Западной Сахары на референдуме. На 4 и 5 декабря этого года запланированы прямые переговоры между Марокко и Полисарио под эгидой ООН с целью перезапуска урегулирования конфликта вокруг Западной Сахары.

Миротворческая миссия ООН по референдуму в Западной Сахаре (MINURSO/МООНРЗС) была учреждена согласно мандату Совета Безопасности ООН в 1991 году после достижения договоренности о прекращении огня.

прекращении огня.