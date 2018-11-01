Германия и Франция обвинили ополченцев в уничтожении беспилотника СММ

БЕРЛИН, 1 ноя — РИА Новости. ФРГ и Франция обвинили Россию и ополченцев в уничтожении беспилотника специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на востоке Украины, об этом говорится в заявлении, сделанном в четверг в Постоянном совете ОБСЕ.

"Как члены нормандского формата, Германия и Франция решительно осуждают уничтожение беспилотника СММ дальнего радиуса действия утром 27 октября поблизости от Нижнокринского в районе, не контролируемом украинским правительством, поблизости от российско-украинской границы. Ответственные за подобные нападения на персонал и оборудование СММ должны быть привлечены к ответственности", — говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба МИД ФРГ.

Как утверждается в заявлении, "свидетельства, собранные СММ, говорят о том, что Российская Федерация и поддерживаемые ею сепаратисты несут ответственность за обстрел и крушение беспилотного летательного аппарата". В результате "миссия не смогла вести наблюдение за районом", где "в последние недели наблюдалось движение конвоев через неофициальный пограничный переход" между Россией и Украиной, а "перед потерей связи дрон обнаружил зенитную установку", говорится в документе.

"Безопасность наблюдателей СММ и их оборудования имеет для нас огромное значение и всегда находится в повестке наших обсуждений в рамках нормандского формата. Мы напоминаем сторонам, что в минских соглашениях они взяли на себя обязательство обеспечить эффективный мониторинг и проверку режима прекращения огня и отвода тяжелых вооружений в конфликтном регионе со стороны СММ", — говорится в заявлении.

Ранее о том, что ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожило беспилотник украинских силовиков, который пытался нанести удар по военному объекту ДНР, сообщил журналистам начальник пресс-службы управления народной милиции республики Даниил Безсонов. Он призвал миссию ОБСЕ зафиксировать данный факт и "принудить украинскую сторону выполнить взятые на себя обязательства". Безсонов напомнил, что использование беспилотников у линии соприкосновения в Донбассе сторонами конфликта нарушает Минские соглашения.