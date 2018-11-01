Трамп и Си Цзиньпин договорились провести встречу в рамках саммита G20

ПЕКИН, 1 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре в четверг заявили о готовности провести встречу на полях саммита "Большой двадцатки" в Аргентине, говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

"Я высоко ценю добрые отношения c вами, господин президент, готов провести нашу новую встречу во время саммита лидеров стран "Большой двадцатки" в Аргентине, чтобы обстоятельно обсудить китайско-американские двусторонние отношения и другие важные вопросы", — заявил Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что оба лидера имеют добрые надежды относительно здорового и уверенного развития китайско-американских отношений, а также расширения торгово-экономического сотрудничества, "мы должны приложить усилия, чтобы эти надежды стали реальностью".

"Надеюсь во время саммита… "Большой двадцатки" в Аргентине вновь встретиться с вами, мы могли бы провести глубокое обсуждение ряда важных проблем, надеюсь, что с обеих стороны будут приложены должные совместные усилия для полноценной подготовки нашей встречи", — сказал в свою очередь Трамп.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря.