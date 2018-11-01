Оппозиция Македонии назвала заморозку партийного имущества гонениями

БЕЛГРАД, 1 ноя – РИА Новости. Крупнейшая оппозиционная партия Македонии ВМРО-ДПМНЕ назвала политическими гонениями решение суда в Скопье о заморозке партийной недвижимости и имущества, сообщило в четверг руководство движения.

Уголовный суд в Скопье заморозил 69 объектов недвижимости, среди которых и центральный офис ВМРО-ДПМНЕ, называемый "Белая палата". Решение было принято по требованию Специальной прокуратуры, которое расследует дело о злоупотреблении при закупке 300 автомобилей для МВД во время, когда ВМРО-ДПМНЕ находилась во власти.

"Впервые в истории Республики Македония, но и впервые на европейской территории требуют заморозки имущества партии, которая находится в оппозиции. И это демократия и демократические принципы, за которые выступает (премьер Зоран) Заев и его Социал-демократический союз (СДСМ)", — опубликовала партия заявление генсека Игора Янушева.

Он отметил, что ВМРО-ДПМНЕ как юридическое лицо "вообще не проходит" как обвиняемый по данному делу.

"Из самолета (издалека – ред.) видно, что это классический случай политических гонений и невиданное политическое насилие, которым прямо вмешиваются в право граждан самоорганизоваться и действовать. Это классическое злоупотребление госструктурами и правоохранительной системой для выполнения политической повестки Заева", — подчеркнул Янушев.

Экс-премьер Македонии и бывший лидер ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевский, приговоренный к двум годам тюрьмы за злоупотребления при покупке роскошного служебного автомобиля, накануне попросил у суда отсрочку исполнения наказания из-за обязанностей в парламенте и работы над книгой. Перед тем бывшая глава МВД Гордана Янкулоска получила шесть лет тюрьмы по тому же делу.

Груевский и его однопартийцы проходят обвиняемыми еще по нескольким делам о коррупции и злоупотреблении служебным положением, а также в связи с насильственными беспорядками в парламенте Македонии 27 апреля 2017 года.