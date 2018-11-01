Оппозиция Македонии назвала заморозку партийного имущества гонениями

БЕЛГРАД, 1 ноя – РИА Новости. Крупнейшая оппозиционная партия Македонии ВМРО-ДПМНЕ назвала политическими гонениями решение суда в Скопье о заморозке партийной недвижимости и имущества, сообщило в четверг руководство движения.
"Впервые в истории Республики Македония, но и впервые на европейской территории требуют заморозки имущества партии, которая находится в оппозиции. И это демократия и демократические принципы, за которые выступает (премьер Зоран) Заев и его Социал-демократический союз (СДСМ)", — опубликовала партия заявление генсека Игора Янушева.
Он отметил, что ВМРО-ДПМНЕ как юридическое лицо "вообще не проходит" как обвиняемый по данному делу.
"Из самолета (издалека – ред.) видно, что это классический случай политических гонений и невиданное политическое насилие, которым прямо вмешиваются в право граждан самоорганизоваться и действовать. Это классическое злоупотребление госструктурами и правоохранительной системой для выполнения политической повестки Заева", — подчеркнул Янушев.
Груевский и его однопартийцы проходят обвиняемыми еще по нескольким делам о коррупции и злоупотреблении служебным положением, а также в связи с насильственными беспорядками в парламенте Македонии 27 апреля 2017 года.