Китай и США должны найти приемлемое решение разногласий, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 1 ноя – РИА Новости. Китай и США должны найти приемлемое для обеих сторон решение торговых противоречий, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

"Торгово-экономические отношения Китая и США взаимовыгодны по своей природе. В прошлом у Китая и США в торгово-экономической сфере возникали некоторые разногласия, которые негативно сказалось на соответствующих отраслях обеих стран, а также на глобальной торговле, и это то, чего Китай не хотел бы видеть", — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся в заявлении на сайте МИД КНР.

По его словам, "у Китая и США были прецеденты успешного решения сложных торгово-экономических проблем путем координации и сотрудничества, экономические команды обеих стран должны интенсифицировать контакты, проводить консультации по вопросам, вызывающим озабоченность каждой из сторон, поспособствовать достижению решения торговых проблем, которое было бы приемлемо для обеих стран".

"Китай в ближайшее время проведет Первое международное импортное ЭКСПО, что показывает активное стремление Китай к увеличению импорта и расширению открытости, мы очень рады, что многие компании США примут в выставке активное участие", — сказал китайский лидер.

Трамп в ответ на это заявил, что поддерживает активное участие американских компаний в импортном ЭКСПО в Шанхае.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.