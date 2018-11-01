Спикер Рады не стал обсуждать с Меркель спецмеры России против Украины

КИЕВ, 1 ноя – РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель не обсуждался вопрос о введение Россией ответных мер против целого ряда физических и юридических лиц Украины.

Меркель находится с однодневным визитом в Киеве. Центральными темами встреч Меркель с украинским руководством будут двухсторонние отношения и урегулирование в Донбассе.

"Мы этот вопрос не затрагивали, и я думаю, что он является не настолько весомым, чтобы поднимать его на встрече с канцлером Германии", — сказал Парубий на брифинге после встречи с Меркель.

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление по реализации указа президента России о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины. Ответные меры РФ коснутся 322 физических и 68 юридических лиц Украины. Постановление предусматривает, в том числе, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества физических и юридических лиц в РФ, а также запрет на вывод капитала из РФ.

Россия приняла решение о введении контрсанкций в ответ на действия Киева. В частности, в мае этого года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое расширило санкции в отношении российских юридически и физических лиц, а также продлило действие ограничительных мер, введенных в предыдущие годы.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".