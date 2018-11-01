В Бадене сняли оцепление вокруг торгового центра

ЖЕНЕВА, 1 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Полиция швейцарского кантона Аргау не обнаружила опасных предметов в районе площади Шлоссберг города Баден, которая ранее была перекрыта из-за сообщения о заложенной бомбе, сообщила местная полиция в Twitter.

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Оцепление с площади снято, доступ в торговый центр Manor также открыт.

В четверг утром кантональная полиция Аргау получила звонок с сообщением о заложенной бомбе. После этого торговый центр Manor и близлежащие жилые строения в городе Баден были эвакуированы. На место прибыли оперативные группы кантональной и национальной полиции, пожарные и скорая помощь. Также была оцеплена площадь Шлоссберг перед торговым центром.