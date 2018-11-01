В МЧС прокомментировали ситуацию с сотрудниками, косящими траву под снегом

Снимок экрана с изображением, где сотрудник МЧС из Екатеринбурга косит траву

Снимок экрана с изображением, где сотрудник МЧС из Екатеринбурга косит траву

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. МЧС России проведет служебную проверку по факту появления в интернете ролика, на котором сотрудники ведомства по Свердловской области во время плановой уборки территории косят траву, уже припорошенную снегом, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Ранее ряд СМИ сообщил, что сотрудников МЧС из Екатеринбурга 1 ноября отправили косить траву, которая уже находится под снегом.

"Никто косить снег их не заставлял. По данному факту будет проведена служебная проверка", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что уборка территории склада действительно была запланирована. "Однако отдельные сотрудники устроили из этого события откровенный "стёб", — резюмировал представитель ведомства.