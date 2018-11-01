МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Отказ западных стран предоставить слово представителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Совете безопасности ООН показывает их ангажированность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что 30 октября прошло заседание Совета безопасности ООН, которое было посвящено Украине и было инициировано Великобританией, Польшей, США, Швецией, Нидерландами и Францией.

"Россия предложила привлечь к участию в нем председателей ЦИК ДНР и ЛНР, коль скоро речь шла, в том числе… и до этого было большое количество заявлений по поводу выборов и так далее, и что может быть лучше, нежели от первоисточников узнать данные и задать вопросы либо, может быть, их в чем-то и обвинить, но услышать какую-то реакцию в ответ. Наши западные коллеги помещали этому, они отказались дать возможность изложить мотивы проведения выборов", — заявила она на брифинге в четверг.

Она отметила, что в итоге обвинения в адрес руководства ДНР и ЛНР есть, а возможности у них ответить — нет.

"Мы полагаем, что отказа этих государств предоставить слово непосредственно донбассцам не оставляет сомнений в ангажированности западных подходов. Другой вопрос — чего они боялись услышать, что такого могли сказать представители Донбасса, что было бы так страшно услышать в стенах ООН?" — добавила она.

Она охарактеризовала ситуацию в СБ ООН как попытку создания "завесы для тотального и беспардонного саботажа Киевом минских договоренностей".