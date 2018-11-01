Порошенко призвал Германию больше инвестировать в экономику Украины

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил о росте товарооборота с Германией и призвал немецких инвесторов вкладывать деньги в украинскую экономику.
"Растет товарооборот между нашими странами. Сегодня мы договорились о проведении десятого заседания украино-немецкой группы высокого уровня 28 ноября в Берлине. Я убежден, что это заседание совместно с немецким экономическим форумом будет содействовать дальнейшему укреплению растущей динамики сотрудничества Украины и Германии", — сказал Порошенко в ходе совместного брифинга с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Киеве в четверг.
"Украина является ведущим инвестором в экономику Украины с показателем 1,7 миллиарда евро. Наиболее динамично развиваются инвестиции в автомобильную сферу", — добавил президент, призвав немецких инвесторов присмотреться к другим сферам инвестирования.