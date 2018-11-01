Киев угрожал участнику конгресса соотечественников, заявили в МИД

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Украинские власти оказали давление на российского соотечественника, в результате чего он не смог принять участие во Всемирном конгрессе соотечественников в Москве, заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

По его словам сегодня важно противодействовать русофобии и бороться с клеветой в отношении России, с запугиванием россиян, в том числе российских соотечественников.

"В ряде стран все громче звучат противоречащие международным нормам и вообще здравому смыслу призывы к жесткому контролю и изоляции русскоговорящих членов общества. Устанавливаются запреты на профессии, тормозится продвижение по службе, предпринимаются усилия по расколу организаций соотечественников, провоцированию внутренних конфликтов", — сказал Карасин, выступая на пленарном заседании конгресса.

Как указал замглавы МИД РФ, "активисты русскоязычных общин и организаций находятся под прямым прицелом специальных служб". "Например, на председателя всеукраинского координационного совета Михаила Годунова было оказано беспрецедентное давление. Под недвусмысленными угрозами он был вынужден отказаться от участия в нашем сегодняшнем форуме. Я думаю, это не единственный случай", — подчеркнул Карасин.

"Эти факты нам известны, и мы работаем по ним в допустимых правовых форматах, будем продолжать это делать", — добавил он.

В этой связи, по словам Карасина, совместные усилия по защите прав и законных интересов российских соотечественников, преодоление дискриминационных практик властей будут продолжать оставаться одним из приоритетов МИД России.