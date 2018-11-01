Сириец и палестинцы пытались проникнуть в ЕС под видом испанцев

БЕЛГРАД, 1 ноя – РИА Новости. Гражданин Сирии и двое граждан Палестины, один из которых несовершеннолетний, пытались выехать из Боснии и Герцеговины (БиГ) в Хорватию по испанским паспортам, сообщила пограничная полиция БиГ.

Босния столкнулась с новой волной миграционного кризиса, осложненного непростым политическим и экономическим положением в стране. Граничащий с Хорватией Унско-санский округ заполнен тысячами мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, которые нелегально попадают в страну и также пытаются прорваться в ЕС. На днях боснийской пограничной полиции пришлось сначала выдержать совместно с хорватскими коллегами, а затем снять блокаду КПП Малевац и прилегающей трассы между странами, которую устроили сотни мигрантов.

В четверг в автобусе на международной линии Сараево — Франкфурт-на-Майне пограничные полицейские осмотрели двух подозрительных обладателей паспортов Испании с ребенком.

"При осмотре личных вещей были найдены документы о формальном намерении о прошении на убежище в БиГ и подлинный паспорт Сирии, после чего установлено, что речь идет о гражданине Сирии и двух гражданах Палестины", — говорится в сообщении ведомства.

Дело передано в прокуратуру города Добой, предполагается, что паспорта поддельные.

Парламентский комитет БиГ по обороне и безопасности сообщил в апреле, что ожидает наплыв около 50 тысяч мигрантов, которые попытаются пройти через страну в государства ЕС. Официально "западнобалканский маршрут" мигрантов был закрыт в 2016 году, однако вместо пути Греция – Македония – Сербия — Хорватия они пошли в государства Евросоюза через Албанию, Черногорию и БиГ.