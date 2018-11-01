МИД назвал данные СМИ о российских подлодках у берегов Швеции мифом

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Публикации о российских подлодках в территориальных водах Швеции – это очередные пропагандистские фальшивые новости, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"В шведских СМИ появились публикации об обнаружении этим летом иностранной подводной лодки в территориальных водах страны вблизи Стокгольма. Все это тиражировалось и политиками, и экспертами с явными прямыми намеками на российский след", — сказала она на брифинге в Москве.

По ее словам, в РФ оставляют историю с якобы российскими лодками на совести тех, кто пытается все это раздувать.

"Истории о российских подлодках в шведских территориальных водах – не более чем пропагандистская уловка, которая позволяет подогревать общественное мнение и общественные фобии в отношении России и поддерживать на плаву тезис о некой российской угрозе. К сожалению, такой подход не отвечает интересам поддержания стабильности и безопасности в регионе, не способствует нормализации и без того деградирующих в последние годы двусторонних отношений. Очевидно, что именно установления взаимоуважительного диалога между Швецией и Россией как раз и боятся авторы всех этих фейков. Абсурдность этих спекуляций признали и шведские военные, правда сделали это с запозданием", — отметила Захарова.

"Есть мифы Древней Греции, а есть мифы Швеции – о российских подводных лодках. К сожалению, и на тех, и на других выросло уже не одно поколение", — добавила она.

Сообщения очевидцев, что они видели близ берегов Швеции похожие на подлодки объекты, периодически появляются в шведских СМИ, власти их изучают, результаты расследования не всегда предаются огласке. Так, одной из самых масштабных операций шведских ВМС стали поиски в октябре 2014 года следов присутствия в водах Стокгольмского архипелага иностранной подлодки. Два года спустя Радио Швеции сообщило со ссылкой на неназванные источники, что звуковой сигнал, давший толчок для поиска иностранной подлодки в шведских территориальных водах, исходил на самом деле со шведского объекта. Радио также вспомнило и о другом случае, когда неопознанный подводный объект наблюдался во время морских учений у берегов Швеции весной 2015 года. Этим неизвестным объектом оказалась немецкая подлодка. Официальных подтверждений этих данных нет.