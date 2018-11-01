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Меркель отметила важность продолжения борьбы с коррупцией на Украине

Сюжет:
Ситуация на Украине. Ноябрь 2018 (18)
(обновлено: 17:42 01.11.2018)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Михаил ПалинчакПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи. 1 ноября 2018Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи. 1 ноября 2018
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Михаил Палинчак
Перейти в фотобанк

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе визита в Киев  отметила важность продолжения борьбы с коррупцией на Украине для обеспечения роста экономики.

Меркель по-украински поприветствовала караул в Киеве
Меркель поприветствовала караул в Киеве на украинском языке
"(Необходимо — ред.) продвигать вперёд экономику, тут борьба с коррупцией очень важна — создание прозрачных условий для существования экономики. Мы знаем, что эта борьба ведётся, хотя она и не простая", — сказала Меркель в ходе встречи с премьером Украины Владимиром Гройсманом.

В свою очередь глава украинского правительства поблагодарил канцлера Германии за поддержку Украины.

"У нас есть очень хороший прогресс в экономических отношениях. Очень важна роль ваша лично и Германии в поддержке процесса реформ в Украине", — отметил Гройсман.

Немецкие политики Ангела Меркель и Гельмут Коль. 2005 год
© AP Photo / Fritz Reiss)
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Он добавил, что сейчас правительство сосредоточило усилия на финансовой стабильности страны, подчеркнув, что экономика Украины демонстрирует рост. Премьер рассчитывает, что товарооборот между странами будет расти.

"Важно отметить, что немецкий бизнес все активнее приходит работать на Украину, а наша двусторонняя торговля системно растёт, я думаю, что в ближайшие годы мы могли бы выйти на товарооборот около 10 миллиардов евро", — сказал Гройсман.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Ар Славински
Надо Меркель намекнуть, что у России есть борец с коррупцией, его надо отправить на Украину помочь борьбе :)
17:48
01.11.2018
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