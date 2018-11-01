Меркель отметила важность продолжения борьбы с коррупцией на Украине

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе визита в Киев отметила важность продолжения борьбы с коррупцией на Украине для обеспечения роста экономики.
В свою очередь глава украинского правительства поблагодарил канцлера Германии за поддержку Украины.
"У нас есть очень хороший прогресс в экономических отношениях. Очень важна роль ваша лично и Германии в поддержке процесса реформ в Украине", — отметил Гройсман.
"Важно отметить, что немецкий бизнес все активнее приходит работать на Украину, а наша двусторонняя торговля системно растёт, я думаю, что в ближайшие годы мы могли бы выйти на товарооборот около 10 миллиардов евро", — сказал Гройсман.