Меркель отметила важность продолжения борьбы с коррупцией на Украине

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи. 1 ноября 2018

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи. 1 ноября 2018

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе визита в Киев отметила важность продолжения борьбы с коррупцией на Украине для обеспечения роста экономики.

"(Необходимо — ред.) продвигать вперёд экономику, тут борьба с коррупцией очень важна — создание прозрачных условий для существования экономики. Мы знаем, что эта борьба ведётся, хотя она и не простая", — сказала Меркель в ходе встречи с премьером Украины Владимиром Гройсманом.

В свою очередь глава украинского правительства поблагодарил канцлера Германии за поддержку Украины.

"У нас есть очень хороший прогресс в экономических отношениях. Очень важна роль ваша лично и Германии в поддержке процесса реформ в Украине", — отметил Гройсман.

Он добавил, что сейчас правительство сосредоточило усилия на финансовой стабильности страны, подчеркнув, что экономика Украины демонстрирует рост. Премьер рассчитывает, что товарооборот между странами будет расти.

"Важно отметить, что немецкий бизнес все активнее приходит работать на Украину, а наша двусторонняя торговля системно растёт, я думаю, что в ближайшие годы мы могли бы выйти на товарооборот около 10 миллиардов евро", — сказал Гройсман.