Во Флориде автомобиль врезался в пешеходов

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Автомобиль врезался в пешеходов в американском штате Флорида, есть пострадавшие, в том числе дети, сообщает телеканал ABC News.

Как сообщает телеканал, инцидент произошел в четверг утром в городе Тампа. Пострадали несколько человек, в том числе дети. Как отмечает телеканал, это третье за неделю ДТП в США, в котором пострадали или погибли дети.

В свою очередь полиция города подтвердила информацию об инциденте, отметив, что есть пострадавшие. Стражи порядка призывают выбирать альтернативные маршруты, пока идет расследование происшествия.

Как сообщает телеканал KSN, инцидент произошел на остановке школьного автобуса. Дети ждали автобус, когда в них врезался автомобиль, ехавший на большой скорости. Пять человек были госпитализированы, в том числе трое детей. Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое. По предварительным данным, школьникам от шести до 12 лет.

Водитель не покинул место происшествия, его задержала полиция.