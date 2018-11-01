Захарова прокомментировала призыв Климкина сдавать российские паспорта

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. МИД России назвал призыв главы МИД Украины Павла Климкина к украинцам сдавать паспорта РФ дискриминационной идеей, ущемлением прав жителей Украины по этническому признаку.

"Вызывает удивление, что министр иностранных дел страны, которая декларирует стремление к достижению неких стандартов в области защиты прав человека и демократических свобод, позволяет себе озвучивать подобного рода дискриминационные заявления", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Налицо откровенное ущемление прав жителей Украины по признаку их гражданской принадлежности и этнического происхождения. Все это лишний раз подчеркивает уровень правового сознания нынешних украинских властей", — добавила она.

Ранее Климкин призвал граждан Украины сдать российские паспорта, отметив, что разговора о двойном гражданстве с Россией для украинцев быть не может. Конституция Украины запрещает иметь двойное гражданство.