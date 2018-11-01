Порошенко выразил надежду на реализацию минских договоренностей

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является оптимистом и верит в то, что удастся обеспечить имплементацию минских договоренностей по Донбассу.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.