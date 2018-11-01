Порошенко выразил надежду на реализацию минских договоренностей

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является оптимистом и верит в то, что удастся обеспечить имплементацию минских договоренностей по Донбассу.

"Я являюсь оптимистом и я верю в то, что у нас получится обеспечить имплементацию минских договоренностей, в том числе в составе "нормандского формата", при участии нашего друга президента Франции Эммануэля Макрона", — сказал Порошенко на совместном брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель после встречи в Киеве, трансляцию вели украинские телеканалы.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.