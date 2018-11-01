Россия не блокирует переговоры Британии с ВТО по Brexit, заявили в МИД

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия никоим образом не препятствует согласованию условий участия Великобритании во Всемирной торговой организации (ВТО), которые будут действовать после Brexit, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Согласование со всеми заинтересованными членами ВТО параметров вступления кандидата в организацию или, наоборот, пересмотра обязательств действующего члена – это практика, которая действительно прямо предусмотрена и прописана в правилах организации. Это длительная процедура, в ходе этой процедуры определяются, в числе прочего, условия доступа на рынок. И вполне естественно, что наша страна начала двусторонние консультации с Великобританией о возможностях и параметрах доступа отечественных экономоператоров на британский рынок после Brexit", — сказала Захарова на брифинге в Москве.

"Хотела бы отметить, что аналогичную работу с Лондоном уже ведут либо намерены начать многие другие члены ВТО, включая крупнейшие экономики организации. Таким образом, сообщения о том, что Россия препятствует, якобы препятствует согласованию будущих условий участия Лондона в ВТО, в корне не соответствуют действительности", — отметила Захарова.

По ее словам, российская сторона готова рассмотреть предоставленный Великобританией перечень тарифных обязательств, если он будет соответствовать правилам ВТО и учитывать коммерческие интересы РФ.

"Россия лишь доводит до британских партнеров свою позицию в отношении условий будущих многосторонних и двусторонних торговых обязательств Великобритании в ВТО", — сказала Захарова.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не привели к значительному прогрессу. В последнее время в британских СМИ появились предположения о том, что итогом переговоров может стать отсутствие какого-либо соглашения. Глава Евросовета Дональд Туск после обсуждения Brexit на неформальном саммите лидеров ЕС тоже не исключил возможности отсутствия сделки об условиях развода ЕС и Британии.

Выход Великобритании из ЕС будет иметь последствия, выходящие за рамки двусторонних отношений между ЕС и Лондоном, в частности, в отношении обязательств в рамках ВТО. Существующие объемы по тарифным квотам для сельскохозяйственных, рыбных и промышленных товаров были установлены исходя из того, что Великобритания является государством-членом ЕС и частью рынка ЕС. Корректировка связанных с ВТО европейских тарифных квот повлечет за собой разделение существующих объемов между Великобританией и ЕС.