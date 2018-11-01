В МИД рассказали, при каком условии готовы работать над сохранением ДРСМД

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия готова к работе по поддержанию работы договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но партнер для этого должен быть ответственным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как не раз отмечали, хотя договор не идеальный, он тем не менее сохраняет свою ценность. Мы готовы к работе по поддержанию его жизнеспособности, но для этого нам необходим ответственный и заинтересованный в продолжении диалога партнер. Решение проблемы может быть найдено только через откровенный, равноправный и конструктивный диалог. Мы рассчитываем, что в Вашингтоне это, наконец, осознают", — заявила Захарова на брифинге в четверг.