Россия проявила готовность прояснять вопросы США по ДРСМД, заявила Захарова

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Москва на заседании совета Россия-НАТО проявила готовность максимально быстро прояснять обстоятельства по ДРСМД, вызывающие беспокойство у США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российские представители подчеркнули, что Россия неизменно заинтересована в обеспечении жизнеспособности договора, твердо привержена ДРСМД и строго соблюдает его положения. Также акцентировали готовность к максимальному и быстрому прояснению обстоятельств, вызывающих обеспокоенность США, изложили наши многолетние озабоченности в отношении выполнения договора американской стороны", — сказала Захарова на брифинге.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО оценит последствия для своей безопасности от нового ракетного вооружения РФ, но не ожидает, что союзники в качестве ответа на ситуацию вокруг ДРСМД разместят в Европе дополнительное ядерное оружие.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США выйдут из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Трамп заявил, что Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.