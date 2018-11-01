Порошенко подтвердил Меркель приверженность Киева "Минску-2"

КИЕВ, 1 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подтвердил на встрече с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель приверженность Киева минским соглашениям по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Я подтвердил преданность Украины минским соглашениям и готовность Украины выполнять те обязательства, где нужно обеспечить компонент по безопасности минских соглашений для того, чтобы переходить к политическому компоненту", — сказал Порошенко на совместном брифинге с Меркель в Киеве.

При этом он отметил, что эта тема Донбасса была одной из главных во время переговоров с Меркель.

"К сожалению, ситуация с безопасностью в Донбассе остается очень сложной, другая сторона постоянно провоцирует обострение, и поэтому сегодня мы решительно осудили продолжающиеся обстрелы из запрещенного оружия, которые ведутся со стороны неподконтрольной Украине территории", — добавил Порошенко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.