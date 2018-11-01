Назарбаев назвал взаимоотношения Казахстана и России образцовыми

АЛМА-АТА, 1 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с председателем правительства России Дмитрием Медведевым назвал взаимоотношения между двумя странами образцовыми, выразил уверенность в их сохранении, сообщила пресс-служба президента республики.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, Назарбаев подчеркнул "стратегический характер доверительного и динамично развивающегося взаимодействия между Казахстаном и Россией".

"Недавно состоялась моя встреча с президентом (России – ред.) Владимиром Путиным. Наши двусторонние отношения являются образцовыми, и нам необходимо их сохранять", — цитирует президента Казахстана его пресс-служба.

Он также остановился на вопросах развития взаимного сотрудничества в рамках таких международных организаций, как ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. По информации пресс-службы, Назарбаев, указав на важную роль правительств Казахстана и России в деле расширения торгово-экономических отношений и укрепления межрегиональных связей, поблагодарил Медведева за вклад в развитие партнерства.

Российский премьер отметил, что результатом взаимовыгодного сотрудничества является рост объема торговли между Россией и Казахстаном.

"Казахстан – стратегический партнер и союзник России. Наши связи отличаются масштабностью и глубиной, о чем свидетельствуют как интенсивные контакты на высшем уровне, так и продвинутые отношения между правительствами и бизнес-сообществами. В течение года мы часто встречаемся на различных площадках. Это отрадно, поскольку без подобного общения невозможно выстроить полноценное взаимодействие", — сказал Медведев, слова которого приводятся в сообщении.