Россия обеспокоена обострением ситуации вокруг сектора Газа, заявили в МИД

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия обеспокоена новым обострением ситуации вокруг сектора Газа и обстрелом территории Израиля, необдуманные действия увеличивают риски эскалации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Ситуация вокруг сектора Газа, там обстановка вновь серьезно обострилась",- сказала Захарова на брифинге, напомнив о выпущенных в конце сентября ракетах из Газы по израильской территории.

"В результате этих атак нанесен материальный ущерб ряду инфраструктурных объектов в прилегающих к Газе израильских населенных пунктах",- добавила она, отметив, что в ответ на это были нанесены удары ВВС Израиля по палестинским группировкам.

Она напомнила, что очередной всплеск военной эскалации проявился на фоне сохраняющейся с мая напряженности на границах Израиля с Газой.

"В Москве выражают обеспокоенность таким развитием ситуации, когда из-за необдуманных скоропалительных действий увеличиваются риски масштабной вооруженной конфронтации вокруг сектора, грозящей новыми жертвами среди гражданского населения с обеих сторон и обрушением гуманитарной ситуации на палестинских территориях",- сказала официальный представитель МИД России, призвав стороны к сдержанности.