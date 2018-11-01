Защита Бутиной продолжает подготовку к процессу, заявили в МИД

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Защита арестованной в США россиянки Марии Бутиной продолжает активно готовиться к процессу, несмотря на то, что заседание суда по ее делу было перенесено с 13 ноября на 6 декабря, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается судебного разбирательства, я хотела бы напомнить еще раз, по сфабрикованному делу, то заседание суда перенесено с 13 ноября на 6 декабря. Несмотря на это, активная подготовка к судебному процессу продолжается", — сказала официальный представитель МИД России.
Она добавила, что адвокаты Бутиной "надеются, что выработанная ими линия защиты поможет доказать полную безосновательность обвинений". "Со своей стороны министерство иностранных дел России продолжает добиваться от американских властей прекращения этого вопиющего произвола. Мы настаиваем на незамедлительном освобождении Марии Бутиной", — подчеркнула Захарова.