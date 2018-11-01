Премьер Казахстана намерен обсудить с Медведевым широкий круг вопросов

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев во время встречи. 1 ноября 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев во время встречи. 1 ноября 2018

АСТАНА, 1 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Бахытжан Сагинтаев уверен, что переговоры с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым придадут дополнительную динамику взаимодействию между странами.

"Формат официального визита даёт нам возможность обстоятельно обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Уверен, что итоги нашей встречи придадут дополнительную динамику казахстанско-российскому взаимодействию, помогут решить те вопросы, которые требует нашего продвижения и определить перспективные планы на среднесрочный период", — сказал Сагинтаев в ходе встречи с Медведевым в Астане.

Как сообщили ранее в пресс-службе российского кабмина, на переговорах "будут обсуждаться ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, высоких технологиях, энергетике, промышленности, на транспорте и в других областях".