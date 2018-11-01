Делегация Совфеда может посетить США в 2019 году, сообщил источник

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Делегация Совета Федерации может посетить США и встретиться со своими коллегами в Конгрессе и Сенате в начале 2019 года, сообщил РИА Новости источник в Совфеде.

"Поездка возможна в начале следующего года", — сказал собеседник агентства.

По его словам, рабочий визит российских сенаторов в США во главе с зампредом международного комитета СФ Андреем Климовым планировался на середину ноября этого года.

"Но эта поездка отменилась. Мы не получили достаточного отклика от американской стороны, плюс там сейчас не с кем говорить до выборов в Конгресс. После Нового года, когда новый председатель международного комитета Конгресса будет избран, поездка будет иметь смысл", — пояснил собеседник агентства.

Другой источник в Совфеде сообщил РИА Новости, что с момента визита американских парламентариев в Москву летом этого года ответную поездку в США пытались организовать трижды.

"Это уже третья попытка организовать такой ответный визит с лета, после того, как мы принимали в Москве делегацию американских конгрессменов. Но с американской стороны нет никакого встречного движения для визита российской делегации", — заявил собеседник агентства.

Группа американских конгрессменов посетила Россию в конце июня, они провели встречи с представителями обеих палат российского парламента, а также министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.