Глава МИД Йемена в письме Лаврову отметил дружбу между странами, пишут СМИ

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Йемена Халед аль-Ямани отметил в письме главе МИД РФ Сергею Лаврову дружеские отношения, связывающие две страны, и выразил надежду, что Россия, как постоянный член Совбеза ООН, сыграет роль в прекращении конфликта в Йемене, передает йеменское агентство САБА.

По данным агентства, аль-Ямани направил письмо Лаврову по случаю 90-летия установления дипломатических отношений между странами.

"Девяносто лет общения в гуманитарной, политической, культурной, социальной, экономической, военной сферах, а также в сфере развития, запечатлели для нас богатое наследие, которое мы наблюдаем сейчас, и мы все гордимся достигнутой нашими народами и странами благородной дружбой", — говорится в письме.

Аль-Ямани выразил надежду на роль России в качестве постоянного члена Совета безопасности ООН в прекращении переворота повстанцев-хуситов из движения "Ансар Алла" и достижении мира в стране.

Конфликт в Йемене между шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и правительством страны продолжается с 2014 года. На стороне правительства в войну вмешалась созданная Саудовской Аравией коалиция арабских стран, которая регулярно наносит авиаудары по захваченным хуситами районам.