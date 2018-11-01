В МИД раскритиковали страны, выступающие против выборов в Донбассе

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Проведение выборов в Донбассе не относится к компетенции стран, призывающих РФ не допустить проведения избирательного процесса, заявил журналистам статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Выборы носят муниципальный характер, и никакого отношения к компетенции других государств не имеют, тем более что мы не являемся стороной в конфликте. Речь идет о территории Украины, где проводятся муниципальные выборы с тем, чтобы там установилась какая-то предсказуемая местная власть. Вот основная цель", — сказал Карасин, отвечая на просьбу прокомментировать призывы ряда стран в ООН к России затормозить выборы в Донбассе.

Представители восьми европейских стран в ООН призвали Россию оказать влияние на республики Донбасса, чтобы не допустить проведения там выборов. По мнению европейцев, они противоречат украинскому законодательству.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.