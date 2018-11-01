Минск готов сделать все возможное для разрешения конфликта на Украине

МИНСК, 1 ноя — РИА Новости. Минск готов сделать все возможное для урегулирования конфликта на востоке Украины, но в этом случае важна также политическая воля вовлеченных в этот процесс сторон, заявил в четверг глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"Мы были бы не против, чтобы он (конфликт на востоке Украины – ред.) разрешился в Минске, и готовы сделать все, чтобы он разрешился в Минске. Но, в конечном итоге, не важно, где это произойдет… Можно встретиться хоть в Антарктиде.. Важно, чтобы было четкое понимание относительно того, что есть политическая воля к урегулированию этого конфликта, есть готовность всех вовлеченных сторон", — заявил Макей журналистам на полях встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава МИД также обратил внимание, что накануне по этому поводу во время встречи основной группы высказался президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Глава белорусского государства очень четко заявил на сей счет, что мы готовы сделать все возможное, чтобы как можно скорее воцарился мир на востоке Украины, и мы не приемлем каких-то теоретических рассуждений относительно того, что надо иметь стратегическое терпение, (что – ред.) все это… в будущем само собой рассосется. Нет, это надо делать сейчас, немедленно", — добавил Макей.