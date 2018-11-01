В Киеве российские санкции назвали попыткой повлиять на выборы на Украине

КИЕВ, 1 ноя – РИА Новости. Глава украинского МИД Павел Климкин считает введение Россией специальных экономических мер против Киева попыткой повлиять на Украину перед выборами.

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Постановление предусматривает, в том числе, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества физических и юридических лиц в РФ, а также запрет на вывод капитала из РФ.

"Даже совсем поверхностный анализ так называемого "санкционного списка" РФ и времени его обнародования свидетельствует о начале многосерийного сериала о попытке влияния на Украину накануне выборов и после них. Но это на самом деле даже не первая серия, это только тизер", — написал Климкин в четверг на своей странице в Тwitter.

Очередные президентские и парламентские выборы пройдут на Украине весной и осенью 2019 года. В Киеве уже заявляли, что Россия якобы вмешивается в них через социальные сети. Москва не раз отвергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы, подчеркивал, что подтверждающих это фактов не представлено.

Заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин ранее заявил РИА Новости, что заявления о якобы "вмешательстве" РФ в выборы на Украине делаются в Киеве для того, чтобы эти выборы отменить — это единственная возможность для президента Петра Порошенко остаться у власти.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников считает, что президент Украины Петр Порошенко заявляет о якобы вмешательстве Москвы в украинские выборы, чтобы обвинить Россию в случае проигрыша на них, а также чтобы добиться расположения США.