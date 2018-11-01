В Киеве российские санкции назвали попыткой повлиять на выборы на Украине

КИЕВ, 1 ноя – РИА Новости. Глава украинского МИД Павел Климкин считает введение Россией специальных экономических мер против Киева попыткой повлиять на Украину перед выборами.
"Даже совсем поверхностный анализ так называемого "санкционного списка" РФ и времени его обнародования свидетельствует о начале многосерийного сериала о попытке влияния на Украину накануне выборов и после них. Но это на самом деле даже не первая серия, это только тизер", — написал Климкин в четверг на своей странице в Тwitter.
Очередные президентские и парламентские выборы пройдут на Украине весной и осенью 2019 года. В Киеве уже заявляли, что Россия якобы вмешивается в них через социальные сети. Москва не раз отвергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы, подчеркивал, что подтверждающих это фактов не представлено.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников считает, что президент Украины Петр Порошенко заявляет о якобы вмешательстве Москвы в украинские выборы, чтобы обвинить Россию в случае проигрыша на них, а также чтобы добиться расположения США.