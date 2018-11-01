В Иерусалиме змея испугала паломников у Стены плача

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя — РИА Новости. Змея, приползшая к иерусалимской Стене плача, испугала паломников и заставила хранителей главной иудейской святыни вызвать специалиста для ее отлова, сообщил Фонд наследия Стены плача.

© Фото : Western Wall Heritage Foundation Змеелов у Стены плача в Иерусалиме © Фото : Western Wall Heritage Foundation Змеелов у Стены плача в Иерусалиме

При ближайшем рассмотрении змея оказалась неядовитой. Ее заметили накануне между камнями в женской секции, которая после завершения операции вновь открылась для верующих.

"Змея случайно приползла к женской секции, вызвав небольшой испуг и замешательство. На место был вызван квалифицированный змеелов, который ее успешно поймал", — сказано в сообщении.

Фонд распространил видео, на котором змеелов, поднявшийся по стремянке к расщелине между древних камней, выуживает за шею змею длиной около метра. На записи слышно, как зрители награждают аплодисментами удачливого охотника.