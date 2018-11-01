КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал на 800 долларов "Радио.Вести" из-за нарушения закона о языковых квотах по ведению передач на украинском языке, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.

В ноябре 2016 года на Украине вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Согласно законодательству, в течение первого года доля программ на украинском языке должна составлять не менее 50%, в течение второго года — не менее 55%, в течение третьего года — не менее 60%.

По данным пресс-службы, внеплановая проверка показала, что во время эфира объем ведения дикторами и ведущими радиопередач на украинском языке составил 42,4% суточного объема ведения передач.

"Нарушение этой нормы является основанием для применения санкции "взыскание штрафа" согласно части 11 статьи 72 закона Украины "О телевидении и радиовещании". Размер штрафа составляет 5% лицензионного сбора… (для "Радио.Вести" — ред.) он составил 22,7 тысячи гривен (около 800 долларов по курсу нацбанка)", — говорится в сообщении.